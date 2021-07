Momento molto imbarazzante e hot a ‘Estate in Diretta’. Protagonista indiretta del siparietto la conduttrice televisiva Roberta Capua, che è stata messa ‘alle strette’ da un ospite vip. Quest’ultimo ha raccontato della sua vita professionale e privata, ma si è reso autore di una battuta nei confronti della padrona di casa che ha lasciato di stucco lo studio e anche il pubblico. L’ospite ha iniziato a parlare dei suoi genitori: “Io ho preso tutto da mia madre, era un carabiniere. Aveva dei banchi di frutta, portava la baracca”.

E poi: “Il sor Vittorio, mio padre, era un parac…o. Lavorava all’Atac, viveva nel suo mondo, era un intellettuale”. Subito dopo si è soffermato sulla sua professione: “Ho conosciuto Gianni Morandi mentre girava un film a Campo dei Fiori. Con lui abbiamo fatto tante serate e ultimamente ho incontrato Monica Vitti, lei è stata una vera artista. Da giovane mi infilavo nel camerino di Liz Taylor”. Ma successivamente è avvenuto un episodio che ha davvero sorpreso i telespettatori di Rai 1.

L’ospite in questione era Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria calcio. E proprio sul mondo del pallone ha detto, rivolgendosi a Roberta Capua: “È bello, ma molto difficile. Facendo il cinema ero ricco e padrone del mio tempo, adesso il padrone del mio tempo è la Sampdoria. Faccio un appello al governo, con il green pass fate tornare i tifosi negli stadi. Vialli e Mancini? Non ci sono parole per loro, sono delle icone. Hanno portato la Sampdoria nel mondo. Ho chiesto al sindaco di dare loro la cittadinanza onoraria”.





Ed ecco arrivare il momento imbarazzante per Roberta Capua, quando Ferrero ha affermato: “Non te sto a batte i pezzi, poi magari ce caschi”. E la presentatrice Rai ha risposto: “Ci sta guardando mio marito”. E lui ancora: “Complimenti a tuo marito”. Un momento che è poi diventato esilarante, infatti per combattere l’imbarazzo sono scoppiati tutti a ridere. Il vulcanico patron della Sampdoria è solito fare battute simili e anche la Capua è dunque finita nelle sue ‘grinfie’, ma tutto è rimasto nello scherzo.

Durante la puntata di venerdì 23 luglio ci sono stati anche momenti di leggero imbarazzo a Estate in diretta. Si parla di bellezza ai tempi dei social, con Instagram a dettare canoni e comportamenti. In studio con Roberta Capua e Roberto Semprini c’è Beppe Convertini. Viene mandato in onda un servizio in cui Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli ammettono di utilizzare i classici “filtri” del social per camuffare qualche difetto.