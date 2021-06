La nuova edizione de “L’estate in diretta” sta per iniziare. Da lunedì 28 giugno saranno Roberta Caputa e Gianluca Semprini a raccontare l’estate su Rai1 a partire dalle 15 e 45. I due conduttori sostituiranno così Albero Matano e il suo “La vita in diretta”. Se molti conoscono bene Roberta Capua oggi abbiamo deciso di andare a conoscere meglio il giornalista che l’affiancherà.

Noto al grande pubblico per essersi occupato di cronaca e inchieste scomode. Ha pubblicato libri sulla strage di Bologna, “La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto” e sul caso di Luigi Ciavardini, contestandone la matrice come figlia della strategia di destra. Con Mario Caprara ha anche scritto due libri sugli anni di piombo e sul terrorismo di destra in Italia. È inoltre alla guida del programma di approfondimento di Rainews24 “Quel che resta del giorno”.

Qui, oltre a dare notizie, Gianluca Semprini ospita personaggi ed esperti di vari settori e li intervista in merito ai fatti del giorno. Ha iniziato la carriera lavorando per alcune radio romane e come freelance si è dedicato ad alcune pubblicazioni e collaborazioni. Semprini è giornalista professionista dal 1995, iscritto nell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Ha lavorato poi per Sky Italia, in particolare in Sky Tg 24. Da luglio 2016 è passato alla Rai.





I suoi impegni professionali non sono finiti qui. Infatti Gianluca Semprini, da giugno ad agosto 2018, ha condotto in coppia con Ingrid Muccitelli “La vita in diretta estate”. Inoltre dal 2019 è co-conduttore di “Centocittà”, programma mattutino di Rai Radio 1. Una curiosità: Semprini non ama molto i social, ha però un profilo Instagram dove al momento ha pubblicato appena 15 post. Andiamo ora a scoprire la sua vita privata.

Gianluca Semprini ha 51 anni, è nato infatti a Roma il 31 agosto 1970, segno zodiacale Vergine. È alto 1 metro e 86 centimetri per un peso di 80 chili circa. È sposato con Valentina, di cui si dice sia innamoratissimo e che gli ha dato tre dei suoi quattro figli, di cui due gemelli. Dicevamo dei figli: Federica è nata dalla precedente relazione con Rachele e ha 15 anni. Con Valentina ha invece avuto Bianca e i due gemelli, Rocco e Maddalena.