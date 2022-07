Lulù Selassié sexy ma “così com’è”: con le imperfezioni fisiche in vista

Dopo il GF Vip per le princess il successo continua, soprattutto per Lulù Selassié che nelle ultime foto sexy non ha esitato a mostrare anche le smagliature. Ma andiamo con ordine. Poche ore fa la sorella di Jessica e Clarissa ha pubblicato su Instagram un post con una serie di scatti in intimo che sono state commentatissime.

Anche da Barù, che con Lulù Selassié ha condiviso l’esperienza nella Casa. “Sono il sogno di ogni fotografo”, ha scritto nella didascalia la princess. E il nipote di Costantino della Gherardesca, con ironia, le ha suggerito un’altra didascalia: “Mi sto rilassando con il mio cane”. “Amore mi manchi!”, la replica di lei.





Lulù Selassié smagliature, la foto che piace ai fan

Oltre al commento di Barù, il post di Lulù Selassié ha attirato attenzioni anche perché senza filtri. Ha infatti deciso di non coprire alcune piccole imperfezioni fisiche come le smagliature in post produzione. Una scelta che non poteva passare inosservata tra i tanti fan della ‘fatina’. E infatti …

“Ieri tutti ci siamo soffermati su queste foto ‘esplosive’: fisico e perfetto. Ma non ci siamo soffermati sul fatto che lei abbia mostrato le sue piccole smagliature, avrebbe potuto nasconderle o non farle vedere e invece si è mostrata così com’è”, fa notare la follower di Lulù Selassié che ricondivide le foto.

E lei, fiera di aver dimostrato che non ci si deve vergognare di imperfezioni come le smagliature, che accomunano ogni donna, le ha risposto immediatamente: “Grazie! Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself. Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto, VI AMO!”.

“Urla e lacrime”. Le sorelle Selassié, imbarazzo al concerto di Ultimo: “Le hanno viste”