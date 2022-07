Oggi non si parla d’altro: il concerto di Ultimo al Circo Massimo. Un evento incredibile, con una platea di 70mila persone tutte per lui. E tra i tanti, anche le sorelle Selassié al concerto di Ultimo. Le tre però hanno avuto dei problemi ad entrare nell’arena. Cosa è successo? Le ex concorrenti del GF Vip 6 hanno potuto accedere al concerto attraverso degli accrediti, gratuiti in genere per vip di questo calibro.

Tuttavia per le ‘principesse’ ci sarebbe stato qualche intoppo proprio poco prima dell’inizio del concerto. A riferirlo a tutti è il sempre informatissimo Amedeo Venza, che su Instagram ha spiegato che al botteghino Lulù e Clarissa hanno discusso perché pareva che non fossero “in lista per i cosiddetti omaggi”. Venza ha poi detto che Clarissa si “è quasi messa a piangere”. E ancora: “Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti”.

Le sorelle Selassié al concerto di Ultimo: “urla e lacrime all’ingresso”

Alla fine i pass sono stati dati sia a Lulù sia a Clarissa che, tramite una Story Ig, ha replicato a Venza dandogli del clown. Nessun problema invece per Manuel Bortuzzo, anch’esso presente al concerto di Ultimo. Naturalmente il ragazzo non era insieme alle sorelle Salassié, anzi. In tanti si sono chiesti se l’ex nuotatore abbia incrociato l’ex fidanzata Lulù, con la quale è stato protagonista di una rottura dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Come qualcuno ricorderà, i due si erano fatti promesse d’amore (matrimonio e figli) prima dentro e poi fuori la Casa più spiata d’Italia. Insomma, tutto faceva pensare che la love story era solida e pronta a decollare, poi la disfatta: Manuel ha troncato il rapporto. Il resto lo sappiamo e ne abbiamo parlato molto spesso.

Lulù si è scagliata contro la famiglia di lui, sostenendo di non essere mai stata accettata e che dietro alla decisione del triestino ci fossero appunto i suoi familiari, soprattutto il padre di Manuel. Ora non resta da capire se il concerto di Ultimo abbia riavvicinato Manuel Bortuzzo e la Selassié. Magari qualche canzone d’amore è riuscita nell’intento di farli tornare insieme. Chi lo sa.

