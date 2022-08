“Entra lui, lo chef”. GF Vip 7, l’indizio di Alfonso Signorini e salta fuori l’identità del concorrente

Un cuoco al GF Vip 7, ecco chi è. Nelle ultime ore Alfonso Signorini, come ormai ci ha abituato, ha svelato un indizio su un concorrente della prossima edizione del GF Vip. Sono stati presentati così i vari Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonella Fiordelisi. Confermate le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Niente da fare per Adriana Volpe che avrebbe rifiutato anche il ruolo di concorrente.

Come detto Alfonso Signorini ha pubblicato la foto di un ‘toque blanche’, ovvero un cappello da chef per indicare un altro vippone che vedremo nella Casa. Il conduttore scrive: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello Vip”. Ma di chi stiamo parlando? Andando a vedere quali chef sono seguiti da Signorini c’è chi ha ipotizzato che si potesse trattare di Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. In realtà il cuoco in questione non è nessuno dei tre.





Svelata l’identità del cuoco che entrerà nella Casa del GF Vip 7

Si è parlato anche di Anna Moroni, protagonista a La Prova del Cuoco con Antonella Clerici. Ma il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 7 non è lei, bensì Simone Rugiati. Proprio quest’ultimo ha fatto parte del cast de La Prova del Cuoco, ma lo abbiamo visto anche alla guida di Cuochi e Fiamme e Food Advisor.

Simone Rugiati ha già partecipato ad un reality. Nel 2010 era infatti tra i naufraghi della settima edizione de L’Isola dei Famosi. Dunque sarà lui a varcare la famosa porta rossa. Tra gli ultimi concorrenti ufficializzati c’è anche Giovanni Ciacci il quale ha promesso che sfrutterà la visibilità del reality per parlare di sieropositività.

Il cast a questo punto inizia ad essere ben delineato. Ovviamente alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Poi ecco Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge al GF Vip Party, che l’anno scorso è stato condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Infine rumors sulla possibilità che Giulia Salemi possa trovare spazio nella nuova edizione nel ruolo inedito di inviata. Staremo a vedere.

