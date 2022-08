“È arrivato persino a questo”. Al GF Vip 7 succede già l’incredibile: dietro a tutto c’è l’ex del concorrente

Già tempo di bombe sul GF Vip 7. A sganciarle il sito Dagospia, che ha tirato fuori una notizia pazzesca sull’ex fidanzato di un nuovo concorrente. Da settembre, precisamente da lunedì 19, rivedremo all’opera Alfonso Signorini che sarà coadiuvato in studio dalla confermata Sonia Bruganelli e dalla new entry Orietta Berti, che prende il posto di Adriana Volpe. Per quanto concerne i nomi ufficiali, è stato dato per certo solamente Giovanni Ciacci, ma ce ne sono tanti altri pronti ad essere certificati.

A breve vi racconteremo tutto su questa novità sul GF Vip e su questo ex fidanzato molto attivo, pronto a raccontare cose particolari sul nuovo concorrente del reality show. Parlando sempre del programma di Canale 5, lo start avrà luogo lunedì 19 settembre su Canale 5, ma anche quest’anno è previsto il raddoppio. Quindi, ci saranno due appuntamenti settimanali in diretta dalla Casa più spiata d’Italia. Il reality show sarà trasmesso infatti anche il giovedì sera a partire dal 22 settembre. Una bella notizia per il pubblico Mediaset.





GF Vip 7, ex fidanzato di un nuovo concorrente pronto a dichiarazioni bomba

Ed è veramente incredibile ciò che potrebbe materializzarsi tra poco, anche se i giornali di gossip stanno avendo non pochi dubbi. Al GF Vip 7 uno di coloro che entreranno nella Casa più spiata deve già fare i conti con questo suo ex fidanzato. Quest’ultimo è pronto a dire di tutto sul nuovo concorrente e a raccontare presumibilmente dettagli clamorosi, che catturerebbero le attenzioni del pubblico. Andiamo a scoprire insieme cosa ha scritto Alberto Dandolo sul portale Dagospia.

Questo quanto pubblicato dal sito in questione su questo ex partner del neo vippone: “E a proposito di GF Vip, l’ex compagno assetato di flash di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella Casa più spiata d’Italia sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitate per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?”. E l’indovinello del giornalista Dandolo è al momento senza risposta.

E una rivelazione sul GF Vip 7 è stata fatta nei giorni scorsi anche dal critico d’arte Vittorio Sgarbi: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”. La proposta era giunta a sua figlia Evelina.

