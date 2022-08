“Che bella notizia”. GF Vip 7, per Signorini è (già) tempo di esultare: c’è un annuncio top

Importanti novità sul GF Vip 7 di Alfonso Signorini. A rivelare un particolare molto interessante è stato il sito DavideMaggio, che ha fatto il punto della situazione sulla programmazione Mediaset della prossima stagione autunnale. Per quanto riguarda ad esempio Maria De Filippi, da lunedì 19 settembre ricomincerà Uomini e Donne. Domenica 18 dello stesso mese spazio invece alla prima puntata di Amici 22, con grande attesa riservata ai ragazzi che inizieranno ad entrare nella scuola.

E si sa tutto anche sul GF Vip 7. Alfonso Signorini, alle prese col completamento del cast, ha ricevuto una notizia molto buona e di cui vi parleremo a brevissimo. Proprio nelle scorse ore il conduttore non ha escluso la presenza di una persona transessuale: “Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF Vip”.





GF Vip 7, per Alfonso Signorini doppio appuntamento anche il giovedì

Mettendo un attimo da parte il GF Vip 7 e la comunicazione ricevuta da Alfonso Signorini, soffermandoci su altri programmi possiamo dirvi che DavideMaggio ha annunciato l’avvio di Emigratis di Pio e Amedeo dal 28 settembre, ovvero mercoledì. Il martedì sarà dato spazio alle partite di calcio della Champions League e ad alcuni film, mentre nel weekend saranno trasmessi Tu Sì Que Vales da sabato 17 settembre e Scherzi a parte da domenica 18. Dal 17 settembre al via anche Verissimo di Silvia Toffanin.

Lo start del GF Vip 7 avrà luogo lunedì 19 settembre su Canale 5, ma anche quest’anno è previsto il raddoppio. Quindi, ci saranno due appuntamenti settimanali in diretta dalla Casa più spiata d’Italia. Il reality show sarà trasmesso infatti anche il giovedì sera a partire dal 22 settembre. Una bella notizia per il pubblico Mediaset, che potrà ricominciare ad apprezzare Signorini e i concorrenti del programma. In un’edizione che si preannuncia scoppiettante e davvero ricolma di temi.

Il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci, che parlerà pubblicamente della sua sieropositività. Una tematica che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico. Alfonso Signorini ha voglia di lanciare un bel messaggio, visto che in passato ci sono sempre stati pregiudizi nei confronti di coloro che erano sieropositivi. Staremo a vedere in che modo se ne parlerà.

