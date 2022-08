Nelle scorse settimane si è fatto il nome di Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, come concorrente del GF Vip 7. La ragazza è stata contattata da Alfonso Signorini e da un’autrice del reality show. A lanciarla è stato il settimanale Novella 2000, diretto da Roberto Alessi. Pare che il conduttore abbia fatto carte false per avere con sè la figlia di Vittorio Sgarbi, in vista del “via” che scatterà fra poco più di tre mesi, il 19 settembre prossimo. “Fonti più che attendibili – si legge sul settimanale di Alessi – ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”.

Evelina Sgarbi è una delle due figlie del famoso critico d’arte. È nata da una relazione del critico con una donna torinese. La 22enne frequenta l’Istituto Marangoni di Milano e coltiva la passione per l’arte proprio come il padre. Evelina Sgarbi tra l’altro è la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla stilista Patrizia Brenner, a sua volta morta nel 2002, e Alba Sgarbi, classe ’98, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, conosciuta dopo un concerto.





Vittorio Sgarbi figlia rinuncia a 100mila euro per il GF Vip 7

Alla fine Evelina Sgarbi ha declinato l’offerta di partecipare al GF Vip 7 e sulle colonne del Corriere della Sera ha parlato il padre che è parso seccato per la scelta della figlia: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”.

Per un lungo periodo Vittorio Sgarbi e la figlia non si sono visti fino a quando Evelina non si è presentata dal padre con una richiesta molto particolare: l’acquisto di una borsa costosa e alla moda. Più precisamente una Dior dal valore di 2800 euro: “Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me”.

Infine Vittorio Sgarbi ha precisato che non ha mai preso parte ad un reality show nella sua carriera perché impegnato in altri progetti televisivi, culturali e politici. Dietro un lauto compenso, però, il 70enne sarebbe pronto a mettersi in gioco. Per quanto riguarda il GF vip 7 al momento l’unico concorrente annunciato è Giovanni Ciacci, costumista, opinionista e volto tv, che ha da poco scoperto di essere sieropositivo.

“Il trans concorrente”. GF Vip 7, l’annuncio bomba di Alfonso Signorini. Chi entra nella Casa