Al GF Vip 7 un nuovo concorrente trans scelto da Alfonso Signorini è pronto a stravolgere la Casa più spiata d’Italia. A partire dal prossimo mese di settembre, potremmo vedere all’opera qualcuno che non è mai stato protagonista nel reality show di Canale 5. A svelare tutto è stato il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha voluto rilasciare una lunga intervista a Libero. Dove ha anche toccato il tema Giovanni Ciacci, nuovo concorrente del programma che parlerà apertamente della sua sieropositività.

Leggendo attentamente le sue dichiarazioni, al GF Vip 7 il nuovo concorrente trans in questione selezionato da Alfonso Signorini potrebbe davvero sorprendere il pubblico. Intanto, Ciacci ha rivelato a Chi Magazine: “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids”.





GF Vip 7, nuovo concorrente trans scelto da Alfonso Signorini

Nel corso della sua conversazione con Libero, il presentatore Mediaset ha dunque fatto sapere che al GF Vip 7 potrebbe entrare in scena un nuovo concorrente trans. Alfonso Signorini ha preferito non fare nomi, ma stanno già circolando le prime ipotesi, come ha riportato il sito Biccy. Lui ha comunque detto: “Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso”.

Poi Signorini ha aggiunto: “Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF Vip”. Biccy ha elencato una serie di personalità transessuali che potrebbero dunque essere stati contattati dalla produzione, anche se mancano certezze. E uno tra questi potrebbe avere l’opportunità di varcare la fatidica porta rossa.

Sono cinque i nomi che sono stati diffusi dal sito. Parliamo di Eleonoire Ferruzzi, Vladimir Luxuria, Vittoria Schisano, Efe Bal e Rebecca De Pasquale. Ripetiamo che non ci sono state conferme da parte di Alfonso Signorini, ma da questa lista è possibile che possa uscire il futuro concorrente del GF Vip 7. Staremo a vedere.

