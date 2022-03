“Si sposa con lei”. Vittorio Sgarbi, chi è la bellissima figlia Evelina. È lui a presentarla a tutti

Si sa praticamente ogni cosa sul padre famoso, ma nulla su di lei. Parliamo di Vittorio Sgarbi e di sua figlia Evelina. Il critico d’arte non è uno che parla spesso della prole, ma forse per l’età che si fa sempre più pesante, il politico ha deciso di presentare ufficialmente la figlia al mondo intero. E che non si dica che non abbia a cuore qualcuno, anzi. Vittorio Sgarbi, ultimamente, ha condiviso alcune foto su Instagram, che ritraggono la 22enne Evelina Sgarbi in tutto il suo splendore.

“Capelli ramati raccolti in una morbida coda, camicetta bianca, orecchini e collane di perle, guantini in pizzo e tutto intorno la natura”, scrive Elena Fausta Gadeschi su Leggo. Evelina Sgarbi è la figlia più piccola del noto critico d’arte e sembra proprio che il papà sia estremamente orgoglioso di lei, della sua bellezza e del suo garbo. “Mia figlia si sposa con la Natura” scrive Sgarbi senior a corredo della meravigliosa foto della fanciulla. Niente di pomposo, solo amore e ammirazione per la figlia di uno degli uomini più odiati e amati d’Italia.

Per chi non lo sapesse, Evelina Sgarbi è nata da una relazione del critico con una donna torinese. La 22enne frequenta l’Istituto Marangoni di Milano e coltiva la passione per l’arte proprio come il padre. Evelina Sgarbi tra l’altro è la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla stilista Patrizia Brenner, a sua volta morta nel 2002, e Alba Sgarbi, classe ’98, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, conosciuta dopo un concerto.





Come abbiamo già detto, il sindaco di Sutri (VT) non divulga spesso informazioni sui figli. Anzi, tutt’altro, cerca di lasciarli più liberi possibile della morse del gossip. Tuttavia è estremamente orgoglioso come papà: come dimostrato in una recente apparizione tv a Non è la D’Urso.

Qui lo storico dell’arte si è concesso un tenero abbraccio con le sue due figlie. In effetti fa strano vedere Vittorio che abbraccia Evelina Sgarbi e Alba, mentre di solito in tv è famoso per le sue urla agli altri ospiti in disaccordo con lui.