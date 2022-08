Giovanni Ciacci è sieropositivo. A raccontarlo è lui stesso ad Alfonso Signorini su Chi. In una intervista fatta col cuore, l’uomo ha detto: “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids”.

Poi racconta: “Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”. Tra l’altro, proprio durante l’intervista, Alfonso Signorini ha rivelato a Ciacci che sarà proprio lui il primo vippone ufficiale del prossimo GF Vip: “A proposito di programma importante, lo sai che c’è il Grande fratello Vip che ti aspetta?”.





Giovanni Ciacci è sieropositivo, la confessione ad Alfonso Signorini

“Ti comunico che sei il primo concorrente ufficiale del Grande fratello Vip!”. Neanche a dirlo, Ciacci è stato felicissimo e ha dichiarato che durante il tempo che passerà nella casa di Cinecittà parlerà anche di sieropositività. Giovanni Ciacci ha quindi detto: “Vuoi dirmi che sono ufficialmente un vippone? Adoro!”

E ancora: “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi. Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast”.

Anteprima: a quanto pare Giovanni Ciacci sarebbe in trattativa per il #GFVIP pic.twitter.com/FwfxjVfzzI — Trash Italiano (@trash_italiano) July 5, 2022

E conclude: “È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati. E questo è un grande passo verso la civiltà”. Un messaggio importante quello di Signorini.

“Salta tutto”. GF Vip7, brutte notizie per Alfonso Signorini: la conferma poco fa