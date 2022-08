“Salta tutto”. GF Vip7, brutte notizie per Alfonso Signorini: la conferma poco fa

GF Vip 7, concorrente dice no ad Alfonso Signorini. Sembrava fatta, ma all’ultimo momento è saltato il figlio di un noto calciatore, un campione del mondo per la precisione. Prima di svelarvi di chi si tratta, però, ripercorriamo gli ultimi indizi e i relativi vipponi segnalati dal conduttore del reality per la nuova edizione. Alfonso ha pubblicato la foto di una borsetta rosa, appartenente a Chadia Rodriguez. Poi un mazzo di chiavi, il cui proprietario è Antonino Spinalbese.

Ecco quindi il gioiello dell’ex partecipante a Il Collegio e La Caserma George Ciupilan, la pietra preziosa di Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini. Ed infine lo smalto rosso che inizialmente era stato attribuito a Pamela Prati e che invece nasconderebbe il nome di Elenoire Ferruzzi. Ma chi c’era dietro quel pallone di serie A mostrato dal conduttore? Beh, oggi sappiamo di chi si tratta. Non è un giocatore, ma il figlio di un famosissimo calciatore.





Chi è il concorrente dietro al pallone e perché ha detto no

A rivelarne l’identità è stato il profilo Instagram Pipol Tv: “Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GFvip. Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare”.

Insomma, sembrava fatta, come del resto anche per Pamela Prati, ma in entrambi i casi Alfonso Signorini ha dovuto incassare due no. Nel caso di Nicolò Pirlo c’è stato una sorta di dietrofront dopo l’iniziale approccio favorevole. Per quanto riguarda invece la showgirl c’è un contenzioso con Mediaset che non è ancora stato risolto, per cui la situazione al momento è di stallo.

Intanto c’è chi si chiede perché parlare di un concorrente proponendo l’indizio se quello stesso vip non ha ancora dato la conferma? Ma le polemiche non si fermano qui. I primi promo del Grande Fratello Vip 7 sono infatti usciti e c’è già chi grida allo ‘scandalo’. Diversi utenti hanno infatti notato che la vincitrice dell’ultima edizione Jessica Selassié è assente nei video. Immediato l’intervento delle Jerù, le fan che sognavano la storia d’amore tra Jessica e Barù. E chissà che nei prossimi promo non venga effettivamente dato il giusto risalto anche alle sorelle Selassié…

