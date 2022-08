GF Vip 7, nuovo concorrente svelato con l’indizio da Alfonso Signorini. Ormai è diventata una simpatica abitudine. Per la nuova edizione del reality il conduttore ha deciso di rivelare i concorrenti attraverso un espediente. Non fa mai il nome del vippone, ma semplicemente ogni tanto pubblica degli indizi che lo riguardano. È successo con Antonino Spinalbese, del quale ha rivelato alcuni oggetti personali.

Oltre alle presenze ci sono però anche assenze clamorose. Dopo l’annuncio ecco infatti la novità su Pamela Prati: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ – rivela Pipol Tv – in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”.





Alfonso Signorini dà qualche indicazione sull’ultimo indizio

Qualche tempo fa Alfonso Signorini ha dato un altro indizio. Si tratta di uno smalto rosso Chanel. In un primo momento si pensava che fosse riferito proprio a Pamela Prati. Per la showgirl e attrice non si tratterebbe della prima volta. Ma proprio recentemente il conduttore del GF Vip durante un’intervista a Simona Ventura a “La terrazza della dolce vita” a Rimini ha sciolto qualche dubbio sull’indizio.

“Se tu mi dici se Pamela Prati sarà al Grande Fratello – le parole di Alfonso Signorini – ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso non si rivolgeva a Pamela Prati”. E proprio nelle ultime ore ecco spuntare fuori il nome di Elenoire Ferruzzi. A renderlo noto è il portale Very Inutil People che rivela come Alfonso sia in contatto da tempo con la cantante e attrice icona gay.

Secondo la segnalazione giunta a Very Inutile People “Alfonso da due anni la corteggia per averla nella casa, lei è sempre molto dubbiosa. Evidentemente ora si è lasciata andare e vuole mettersi in gioco”. Dunque a quanto pare Elenoire Ferruzzi avrebbe sciolto le riserve e accettato di partecipare al GF Vip 7. Nel frattempo Signorini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il nuovo promo del reality e fatto sapere: “I veri colpi non sono stati ancora annunciati!”.

