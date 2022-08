Jessica Selassiè è stata una delle protagoniste assolute della sesta edizione del GF Vip. Con il passare dei giorni ha saputo conquistarsi l’affetto e la simpatia del pubblico. È partita in sordina, ma è riuscita a mostrare il suo carattere fino ad arrivare in finale e vincere conquistando il montepremi del reality condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa la principessa di origine etiope ha appassionato i telespettatori anche per via del suo legame con Barù, al quale si era mostrata particolarmente interessata.

Il pubblico ha fino alla fine sperato che tra i due scoppiasse la scintilla, ma tra i due le cose non sono andate nel verso giusto e anche dopo il termine del GF Vip 6 non c’è stato nulla, ognuno per la propria strada. Nel frattempo in queste settimane si stanno scaldando i motori della nuova edizione del programma, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Tante sono le indiscrezioni che corrono sui possibili concorrenti.





GF Vip 7 Jessica Selassiè non compare nei promo: l’ira dei fan

Di certo c’è la presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Per la seconda si tratta di una conferma dopo la passata edizione. Per la cantante, invece, è il debutto assoluto nel reality di Mediaset dopo essere stata tra le coach di The Voice Senior. Nelle ultime ore stanno andando in onda i primi promo del GF Vip 7 che ufficialmente inizierà il 12 settembre 2022. E da subito non sono mancate le polemiche. Per capire costa sta succedendo bisogna andare con ordine.

Pertanto sono intervenute le fan della principessa di origine etiope, le Jerù, che in questi minuti stanno facendo notare come la ragazza sia stata una colonna portante dell’ultima edizione. Secondo i più dunque Jessica Selassiè avrebbe meritato più spazio nei promo e così sui social non sono mancati forti accuse al programma. Di conseguenza è possibile che nei prossimi giorni e fino all’inizio del GF Vip 7, verranno mandati in onda numerosi spot, e certamente in uno di questi sarà presente anche la vincitrice Jessica Selassié.