La stagione dei programmi in tv volge al termine. Pian piano tutte le varie trasmissioni stanno dando l’appuntamento alla prossima annata che inizierà dopo la pausa estiva. Resiste solo l’Isola dei Famosi che si protrae fino a fine giugno con la finalissima in programma il 27. In molti stanno ricaricando le pile in vista di quelli che saranno i nuovi appuntamenti. E con l’arrivo dell’estate si iniziano a fare pronostici e a scoprire le carte riguardo quello che i telespettatori vedranno.

In questi giorni, infatti, si ricomincia a parlare di Grande Fratello, in particolare dell’edizione numero 7 che partirà a settembre. Al timone – come sempre – Alfonso Signorini che ha condotto con grande piglio negli ultimi anni e si sta preparando a proporre un GF scoppiettante. Si fanno i primi nomi che riguardano sia il cast che gli opinionisti. In tal senso nelle ultime ore è venuto il nome di Katia Ricciarelli nel ruolo di opinionista.





GF Vip 7 figlia Vittorio Sgarbi: si fa il suo nome per la prossima edizione

La soprano è stata una delle protagoniste della sesta stagione: ha stretto forti legami d’amicizia nella Casa e allo stesso tempo ha litigato con alcuni concorrenti creando delle dinamiche interessanti che sono piaciute al pubblico. Tuttavia nelle ultime ore è arrivata la parola in merito di Alfonso Signorini. “Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre”. Sempre in tema di possibili componenti del cast del GF Vip 7 è arrivata un’altra indiscrezione. A lanciarla è stato il settimanale Novella 2000, diretto da Roberto Alessi.

In base a quanto si legge sul numero odierno pare che Alfonso Signorini, confermatissimo al timone del reality show di Canale 5 dopo gli incredibili ascolti dell’ultima edizione, starebbe facendo carte false per avere con sè la figlia di Vittorio Sgarbi, in vista del “via” che scatterà fra poco più di tre mesi, il 19 settembre prossimo. “Fonti più che attendibili – si legge sul settimanale di Roberto Alessi – ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”.

Insomma il pressing di Mediaset per avere Evelina Sgarbi sarebbe davvero insistente, nella speranza che alla fine la figlia del parlamentare possa realmente accettare e quindi varcare la porta della casa più spiata d’Italia. In ogni caso, nonostante il corteggiamento serrato, per ora la replica della diretta interessata sarebbe stata un po’ tipiedina: “Nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…) – si legge ancora – ma sembra non sia ancora arrivato il momento di lanciarsi…”. Evelina Sgarbi ha 22 anni ed è iscritta presso l’Istituto Marangoni, fra le scuole di moda più famose d’Italia. La ragazza è nata da una relazione che il critico d’arte e politico ha avuto con una donna torinese.

