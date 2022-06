GF Vip, concorrenti nuova edizione: partito il totonome. Tanti i vip dati vicini all’edizione numero 7 che, stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. Al momento la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora scelto i nuovi opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono state riconfermate. Mentre tra i nomi spuntano: Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì), Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas.



A quanti apprende sarebbe stato fatto anche un sondaggio per Francesco Facchinetti. Voce alla quale ha risposto il diretto interessato, che ha rivelato di aver ricevuto una proposta dalla produzione del programma e da Alfonso Signorini. “Se farei il Grande Fratello Vip o rifarei L’Isola dei Famosi? Voi lo sapete che io sono pazzo e quindi sì andrei sia a L’Isola che al GF Vip. Devo raccontarvi la verità, mi avevano anche chiamato per fare il Grande Fratello Vip e io avevo già detto di sì”.

GF Vip, concorrenti nuova edizione: salta Francesco Facchinetti







“Poi però la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno detto che se fossi andato mi avrebbero azzerato davvero. E qui qualcuno potrebbe dirmi France ma che cavolo vai a fare lì tu che fai un sacco di cose? Io andrei subito perché a me fondamentalmente non me ne frega nulla, io dove mi diverto vado subito. E lì sono sicuro che mi divertirei. Però non posso andare, non mi lasciano proprio andare”.



Facchinetti, riporta Biccy.it, ha poi continuato raccontando un retroscena della sua esperienza a L’Isola dei Famosi: “Sono stato arrestato e portato in carcere in Honduras. Mi hanno arrestato quando facevo L’Isola. Tutto vero non sono bugie. Era il lontano 2006, in quegli anni l’Honduras era un posto abbastanza violento, non so se le cose siano cambiate adesso”.



“Ai tempi non potevi girare da solo perché era pericoloso. In questa città c’erano due banda la Mucha M e la 18, sparavano, rapinavano e facevano fuori i loro nemici. I membri della gang 18 avevano quel numero tatuato sul petto. Io ho un 8 tatuato e la Polizia quando mi ha visto camminare in spiaggia mi ha scambiato per uno di quella gang e credevano che fossi un killer. Per questo sono stato portato via e per liberarmi sono dovuti intervenire quelli de L’Isola”.

“Via da UeD, già si sa dove va”. Gemma Galgani senza limiti. Altro che addio, così fa il botto