Gemma Galgani a Uomini e Donne, la sua avventura sembra ormai essere terminata. Dopo tantissimi anni trascorsi nello studio di Maria De Filippi, la dama originaria del Piemonte potrebbe dire addio definitivamente al dating show. Ma non avrebbe già perso tempo e infatti sarebbe in procinto di approdare in un’altra trasmissione televisiva. Una vera e propria sorpresa, che nessuno si aspettava di dover leggere. Invece, pare proprio che il suo futuro sia già scritto.

A proposito di Gemma Galgani e Uomini e Donne, il magazine Nuovo ha fatto sapere nei giorni scorsi che a “spingere Maria verso la rottamazione della Galgani sarebbe stata l’ennesima conoscenza della dama, finita con un nulla di fatto e con il solito piagnisteo. La pazienza di un tempo appare ormai agli sgoccioli…Mai come quest’anno Gemma ha faticato a trovare l’uomo e tutte le frequentazioni sono durate poco…”. E adesso è emersa ancora un’altra novità sul domani della torinese.





Gemma Galgani via da Uomini e Donne: va in un altro programma

Gemma Galgani e Uomini e Donne, le strade stavolta potrebbero davvero separarsi. Le indiscrezioni sono molto frequenti e insistenti e il sito Blasting News ha aggiunto altri particolari interessanti. Infatti, nonostante la mazzata derivante dall’ipotetico addio alla trasmissione pomeridiana di Canale 5, la donna non avrebbe problemi a trovare subito una nuova sistemazione. Sarebbe stata infatti messa nel mirino da un programma top. Per lei si tratterebbe di una nuova svolta lavorativa.

Stando a quanto riferito da Blasting News, Gemma Galgani potrebbe rispondere sì alla chiamata di Alfonso Signorini. Infatti, potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7, che prenderà il via a settembre. Ovviamente siamo ancora nel campo delle possibilità e non abbiamo conferme ufficiali, ma le voci sono molto intense e stavolta sembra essere la volta buona per un suo approdo nel reality show, paventato anche in passato. Non resta che attendere eventuali annunci.

Intanto, si è parlato anche dell’ipotesi Antonino Spinalbese al GF Vip, come detto da The Pipol Tv: “Il GF Vip è la sua opportunità economica. Ma questa idea, questa scelta di Spinalbese pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino”. Quindi, l’ex fidanzata non sarebbe affatto felice di questa esperienza televisiva del giovane.

