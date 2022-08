“Lo ha fatto davvero”. Adriana Volpe boom, il clamoroso fatto sul GF Vip 7 si scopre solo ora

Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe dice no. Come sapete sono settimane di lavoro per Alfonso Signorini e il suo staff alla ricerca dei componenti del cast della nuova edizione del reality di Canale 5. Il conduttore periodicamente svela un indizio sul nuovo concorrente. Tutti i vipponi confermati sono stati annunciati così, con un oggetto particolare al quale ognuno di loro è associato. L’ultimo è un ‘toque blanche’, ovvero un cappello da chef.

Non sappiamo chi si celi dietro questo cappello, ma intanto negli ultimi giorni si sono scatenate alcune polemiche. Vittorio Sgargi, ad esempio, se l’è presa con la figlia Evelina per aver rinunciato alla proposta di partecipare al GF Vip. Inoltre Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato: “E a proposito di GF Vip, l’ex compagno assetato di flash di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella Casa più spiata d’Italia sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitate per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?”. Il mistero rimane ancora oggi.





Adriana Volpe e il retroscena sul GF Vip 7

Parlando delle opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini oltre a Sonia Bruganelli ci sarà la new entry di Orietta Berti. Adriana Volpe, invece, non è stata confermata. Secondo Maurizio Costanzo il motivo risiederebbe nel suo particolare carattere: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”. Ora, però, Blogtivvù rivela un retroscena piuttosto curioso sulla stessa Adriana Volpe.

Secondo le ultime voci ad Adriana Volpe sarebbe stata offerta la possibilità di partecipare come concorrente al GF Vip 7. Una proposta che la conduttrice, dopo la mancata conferma come opinionista, deve aver letto come una ‘retrocessione’. E così ha rifiutato. Insomma tra Adriana e il GF Vip è addio in tutti i sensi.

Intanto prosegue il casting per il GF Vip 7. Tra gli ultimi nomi c’è quello del costumista Giovanni Ciacci, per il quale Alfonso Signorini ha perfino cambiato il regolamento. Oltre a lui sono certi anche Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonella Fiordelisi. In dubbio Eleonoire Ferruzzi e poi un volto noto di Uomini e Donne che non sarà né Daniele Dal Moro né Andrea Nicole Conte.

