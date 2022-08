Non sembra arrestarsi la scia di addii vip in questa estate 2022: gli ultimi a rompere dopo anni sembrano essere Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. È finita tra la coppia storica di UeD? A quanto pare sì, visto il lungo sfogo dell’ex tronista, una delle più amate in assoluto.

Ha anche rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto con l’uomo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi e da anni suo marito. A lui sembrano essere rivolte le ultime Storie con le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la voce di Gio Evan e parole inequivocabili.





Teresa Cilia Salvatore Di Carlo è finita?

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”, ha scritto Teresa Cilia tra le sue storie di Instagram. E: “Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”.

“Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”, ha aggiunto Teresa Cilia. A molti, se non tutti, il riferimento a Salvatore Di Carlo è parso chiarissimo. Sull’account Instagram di lui, che non ha ancora parlato, sono ancora presenti delle foto della moglie mentre nelle ultime storie ha condiviso uno scatto insieme ad alcuni amici.

Le ultime Storie di Teresa Cilia e l’aver rimosso le foto di coppia con Salvatore Di Carlo inducono a pensare a un imminente divorzio. Sposati dal 2016 la coppia nata a UeD ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Lei ora lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio. In passato l’ex tronista era nello staff di C’è posta per te ma a un certo punto ha però preferito lasciare Roma e tornare a vivere in Sicilia con il marito.

“Vivo nella paura”. UeD, la malattia e tanti dolori: l’ex protagonista si confessa