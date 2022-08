“Ha chiamato proprio lei”. Totti e Ilary, si scopre soltanto adesso: “Lo fa per tutelare i figli”. Cosa è successo

Si torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stavolta però tutta l’attenzione è focalizzata su un dettaglio in particolare: la scelta degli avvocati di Totti e Ilary. Sembra infatti che il popone abbia scelto un super difensore, famoso nel contesto dei divorzi vip. Si tratta di Anna Maria Bernardini de Pace. In molti la reputano “la regina dei matrimonialisti” e forse è per questo che l’ex capitano dell’As Roma l’ha scelta. Per il momento questa è soltanto un’indiscrezione (riportata nel prossimo numero di Novella 2000) che attende conferme.

Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma

Tuttavia, se confermata, getta nuova luce sulla prossima separazione dei due coniugi. Come dicevamo, a richiedere i preziosi servigi dell’avvocato, sarebbe stato proprio Totti. La speranza del capitano è quella di ottenere una separazione consensuale e, se possibile, meno dolorosa per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. È per questo che la scelta è quindi ricaduta sulla Bernardini de Pace.

Ilary Blasi: età, altezza, peso e misure, marito e figli. Tutto sulla conduttrice





La scelta degli avvocati di Totti e Ilary

La donna potrebbe chiedere che la casa di famiglia, la villa dell’Eur da 25 stanze, resti ai figli e che siano i genitori ad alternarsi con loro. “Conosco la Bernardini da tanti anni, è rintanata a lavorare nella sua casa di Monte Marcello, dove misteriosamente, però, il suo telefono ‘non prende’, mi dicono”, fa sapere dalle colonne del settimanale il direttore Roberto Alessi.

“Ha assistito molti personaggi tra cui Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Andrea Jonasson dopo l’abbandono di Giorgio Strehler, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti nella separazione da Michelle Hunziker e penso che cercherà di proporre una separazione consensuale, come detto, la meno dolorosa per tutti”.

Se confermata la notizia, sarà compito dell’avvocato trovare un accordo tra i due coniugi senza andare troppo per le lunghe e soprattutto senza troppe ‘coltellate’. Da quello che si dice, oltre all’ipotizzata Bernardini de Pace, Antonio Conte per Francesco Totti e Alessandro Simeone per Ilary Blasi. Si tratta di tutti principi del foro, molto conosciuti nei loro rispettivi ambiti.

“Io c’ero e ho visto…”. Gerry Scotti, a sorpresa il retroscena su Totti e Ilary