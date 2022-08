Dal 29 agosto tornano i programmi del preserale di Canale 5: è Gerry Scotti con Caduta Libera a inaugurare la nuova stagione dei quiz di Mediaset. Gerry Scotti con Caduta Libera e festeggia il traguardo delle 1000 puntate. Co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, Caduta Libera torna in onda, dallo studio 11 di Cologno Monzese, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45. L’undicesima edizione, condotta come sempre da Gerry Scotti, metterà a segno un traguardo importante: il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà quest’anno le 1.000 puntate.

Lunedì 29 agosto sulla botola centrale, a difendere il titolo di Campione conquistato nell’ultima edizione, tornerà Michele Marchesi. Medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, trentenne originario di Brescia, finora, nelle sue puntate da Campione, dal 5 novembre all’11 dicembre 2021, ha vinto complessivamente un montepremi di 275.000 euro. In questa nuova edizione, inoltre, le puntate domenicali avranno per protagoniste diverse categorie di concorrenti: dai barzellettieri agli chef, dai concorrenti di reality ai Campioni senza portafoglio.





Gerry Scotti retroscena su Totti e Ilary: li ha visti innamorarsi

In una intervista rilasciata a Panorama, Gerry Scotti ha parlato per la prima volta del gossip dell’estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha mosso i suoi primi passi in tv a Passaparola, quiz show condotto proprio da Gerry Scotti. Passaparola è stata la “fucina” di tantissimi volti del piccolo schermo come: Silvia Toffanin, Alessia Mancini, Alessia Ventura, Alessia Fabiani, Ludmilla Radchenko.

Nell’intervista Gerry Scotti ha raccontato un aneddoto molto tenero su Ilary Blasi quando era ancora agli inizi della sua storia d’amore con Francesco Totti. I due infatti iniziavano a frequentarsi proprio in quegli anni. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è entrata anche nell’intervista che Gerry Scotty ha rilasciato. Il conduttore infatti, ai tempi di Passaparola, ha visto nascere il loro amore.

“Un giorno – racconta Gerry Scotti – arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’ mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’”. Poi prosegue intenerito: “Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti, speravo che il loro sogno durasse per sempre, ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi”.

“Vive a casa sua da 2 mesi”. Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta il retroscena sulla separazione