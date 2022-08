Ilary Blasi, spunta il tradimento a Francesco Totti. Continuano ad uscire notizie clamorose sul gossip dell’anno. La separazione della popolare conduttrice dall’ex giocatore della Roma continua a far discutere. Ma se fino a poco tempo fa le indiscrezioni davano per certa la causa della rottura nella storia di Francesco con Noemi Bocchi, ora il quadro cambia. È il Corriere della Sera a sganciare la bomba.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano tutto sarebbe iniziato un anno fa. È Ferragosto del 2021 e Francesco Totti pubblica su Instagram una foto con Ilary Blasi e la scritta “Io e te” e un cuoricino rosso. Qualche giorno dopo, però, è lo stesso Totti a scoprire alcuni messaggi compromettenti che la moglie ha scambiato con Cristiano Iovino, personal trainer e influencer operativo tra Roma e Milano.





Dai messaggi Francesco Totti capisce tutto

Sembra che i messaggi scambiati tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli, documentassero non una semplice amicizia “piuttosto un flirt o qualcosa d’altro”. I dettagli sono sconvolgenti: “I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente”.

“Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano – leggiamo sul Corsera – prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”.

Ilary Blasi e Cristiano Iovino si sarebbero conosciuti un anno e mezzo fa, ben prima di quando Francesco Totti iniziasse a frequentare Noemi Bocchi. Dal momento in cui l’ex giallorosso ha scoperto i messaggi la relazione con la moglie, la donna della sua vita, ha iniziato ad evaporare. E oggi si parla di accordi legali. È probabile, in ogni caso, che le trattative siano al momento sospese per riprendere a settembre.

