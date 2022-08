Ilary Blasi saluta Cortina con una linguaccia in favore di fotocamera. Finita la vacanza sulle Dolomiti, dopo quella in Tanzania e la fuga a Sabaudia per la prima volta senza Totti, sembra prepararsi così al suo ritorno a casa, dove sicuramente sarà tormentata da gossip e paparazzi.

Per il momento, infatti, ha sempre diffuso lei le immagini di questa sua prima estate senza il marito. Mai stata così attiva come in questo ultimo periodo su Instagram. Al contrario dell’ex Capitano della Roma, che a quanto pare si godendo il mare di Sabaudia con affianco la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.





Ilary Blasi, con chi era a Cortina

Tornando a questi ultimi giorni trascorsi a Cortina, Ilary Blasi ha anche fatto una chiacchierata con il suo amico Alfonso Signorini, anche lui lì in vacanza: si è mostrata “estremamente lucida” e pronta a vivere con forza e razionalità questa sua nuova vita da mamma single, ha raccontato il conduttore e direttore del settimanale Chi.

Ma con chi era a Cortina? Con chi ha condiviso passeggiate e pranzetti a base di canederli? Ilary Blasi si è sempre mostrata da sola nelle Storie di Instagram. Poi, l’ultimo giorno, ha regalato ai suoi fan una carrellata di foto in cui, insieme a quella con la linguaccia, spunta il suo “gruppo vacanze”.

Per liberarsi dal clamore mediatico nei suoi confronti dopo l’annuncio del divorzio da Francesco Totti e godersi giorni di relax per ricaricare le batterie a Cortina Ilary Blasi ha scelto un gruppo di amici. Con loro posa in uno degli ultimi scatti realizzati sui monti, forse quello dell’ultimo pranzetto in allegria prima del viaggio di ritorno.

