Ilary Blasi e Francesco Totti, parla Maria De Filippi. Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro. E al netto delle accuse di voler sfruttare mediaticamente la separazione il pubblico continua ad essere curioso sul gossip dell’anno. Le ultime parlano di una Ilary pronta a cambiare perfino look per non apparire troppo simile a Noemi Bocchi. E, addirittura, è uscita pure la voce di una presunta gravidanza di quest’ultimo. Il papà sarebbe… beh, lo avete capito.

Recentemente anche Ilaria D’Amico ha parlato della fine della loro storia: “La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.





Anche Maria De Filippi dice la sua su Ilary e Francesco

Adesso a parlare della fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è Maria De Filippi. Nel corso di una lunga intervista al magazine Oggi la signora della tv si è raccontata e aperta. Tra l’altro ha dichiarato: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Maria De Filippi ha parlato poi di Ilary Blasi e Francesco Totti. “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”. Inoltre la popolare conduttrice ha rivelato alcuni aneddoti davvero curiosi sulle registrazioni di un noto programma.

Maria De Filippi ha raccontato che durante la registrazione di una puntata di Tu si que vales: “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

