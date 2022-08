Quando si sono conosciuti, ormai oltre venticinque anni fa, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono subito innamorati ma hanno dovuto fare i conti con la grande differenza d’età. La famiglia di lei faticava ad accettare. La De Filippi si era laureata in giurisprudenza con 110 e lode e voleva diventare avvocato, ma Maurizio la convinse a lavorare in televisione.

E ci ha visto bene, perché oggi Maria De Filippi è una delle conduttrici e autrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Sono suoi tantissimi format di programmi che esporta all’estero e ogni sua creatura raccoglie il boom di ascolti. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno insieme ormai da tanti anni (lui con lei è al quarto matrimonio dopo tre divorzi) e la conduttrice, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato le loro dinamiche di coppia e la paura della morte, parlando anche della richiesta di Costanzo di volerla al suo capezzale.





Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Ho paura della sua morte”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la coppia della tv – “Di lui amo il fatto che c’è e c’è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno – a raccontato Maria a Vanity Fair nell’agosto del 2018, in occasione dell’ottantesimo compleanno del giornalista, che con lei si è sposato in quarte nozze – Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Con gli anni sono persino riuscita a insegnargli che poteva fare le vacanze”.

In una intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere della Sera, Maurizio Costanzo ha affermato di voler morire tenendo per mano Maria De Filippi: “Sì, proprio così. Mi piacerebbe non accorgermene, cioè non soffrire”. Con la De Filippi Costanzo porta avanti una relazione che dura ormai da 35 anni (25 di matrimonio), ha trovato la sua serenità dopo 3 matrimoni falliti: “Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria“. Ora è Maria De Filippi a rivelare qualcosa in più della sa vita privata e della paura della morte, proprio come è capitato in passato col padre. ‘Un lutto che non ho mai superato”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Ho paura della sua morte” – “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli “ostacoli” e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”: ha raccontato Maria De Filippi sulle pagine di Oggi. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, ha raccontato la conduttrice.

