Tempo di rivelazioni di Maurizio Costanzo, le cui parole hanno lasciato di stucco il pubblico. Ed è coinvolta in un certo senso anche Maria De Filippi, sebbene non sia stata nominata direttamente. Il conduttore televisivo ha voluto parlare al settimanale Nuovo Tv e qui gli hanno chiesto un suo parere sul mondo del piccolo schermo, tanto conosciuto dall’uomo. Ad una domanda specifica sulla tv ha risposto in un modo inaspettato e chissà cosa gli avrà poi detto Maria nel privato.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi formano una coppia inossidabile da tantissimi anni, ma le parole delle ultime ore del presentatore sono state inattese. Costanzo ultimamente si era concentrato invece sul vincitore della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: “Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. E’ vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era…l’isola degli sconosciuti”.





Maurizio Costanzo, smacco a Maria De Filippi: il programma preferito non è di lei

In particolare, nel corso della sua chiacchierata con Nuovo Tv, Maurizio Costanzo non si è soffermato su Maria De Filippi esplicitamente. Ma quando gli è stato chiesto il suo programma preferito, in molti si sarebbero attesi il nome di un format presentato dalla regina di Mediaset. Invece, c’è stato il colpo di scena e lui ha fatto il nome di una trasmissione addirittura della Rai. Sicuramente la sincerità è stata apprezzata da tutti, ma c’è chi sperava seriamente che parlasse di Queen Mary.

Quindi, Maurizio Costanzo ha rivelato in riferimento alla trasmissione che gradisce vedere in televisione: “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”. E Antonella Clerici gli ha subito risposto.

Antonella Clerici ha condiviso le parole utilizzate da Maurizio Costanzo per complimentarsi con lei e The Voice Senior e ha risposto così a Maurizio Costanzo, con una storia pubblicata sul social network Instagram: “Grazie Maurizio per queste belle parole”. Un grande attestato di stima del conduttore tv, che ha emozionato non poco la bravissima e bellissima presentatrice Rai.

