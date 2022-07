Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei e Maurizio Costanzo comnenta. Il marito di Maria De Filippi ha speso alcune parole sul suo ex studente. Ebbene si, proprio il giornalista e conduttore è stato professore universitario di Nicolas prima di effettuare il provino per Notte prima degli esami.

Nicolas Vaporidis, il retroscena nelle parole di Maurizio Costanzo sul settimanale Chi dopo la vittoria all’Isola dei Famosi: “Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. E’ vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era…l’isola degli sconosciuti”.





“Purtroppo me lo ricordo perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale”, aveva svelato Nicolas Vaporidis in una vecchia intervista su Canale 5 a proposito del ricordo di un esame universitario.

E quell’esame alla fine è stato superato con un 20. E adesso nel futuro di Nicolas Vaporidis: “Vorrei fare un sacco di cos adesso. Mi piacerebbe lavorare con chi non ho mai lavorato e con chi già conosco, sono disposto a seguire la corrente. Nuova presenza in un reality? E’ andata bene così”. Sono state le parole del vincitore dell’Isola dei Famosi poco dopo la vittoria.

Nicolas Vaporidis ha portato a casa la vittoria. Ben 100mila euro da spendere come meglio si crede. E proprio sulla cifra Nicola confessa: “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”. Una vittoria più che meritata che il pubblico aveva già previsto alla luce del percorso fatto dall’attore nel momento in cui è approdato sull’Isola.

