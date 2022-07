Oggi parliamo del vincitore dell’edizione 2002 dell’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis spiega cosa ci farà col montepremi. C’è da dire che pochi, all’inizio del programma, pensavano che sarebbe stato lui a portarsi a casa il succoso premio in denaro. Si tratta di una bella somma: 100mila euro da spendere come meglio si crede. E proprio sulla cifra Nicola confessa: “Li gestirò come tutte le mie risorse.

Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”. Ha fatto un percorso splendido l’attore italo-greco, puntata dopo puntata ha mostrato suo carattere, la sua intimità. Solo mostrandosi così com’è è riuscito a vincere. A riguardo ha detto: “Sono rimasto positivamente sorpreso. Il mio desiderio era uscire ‘indenne’ da una macchina che non conoscevo. Ho pensato di non tradire mai me stesso”.





Lo racconta in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ha raccontato quando ha temuto per il suo fisico. Dimagrito tantissimo, pochi giorni prima della finale ha dovuto abbandonare temporaneamente il gioco per rimettersi un poco in sesto. Nicolas racconta di averne persi “8, peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò”.

Racconta la prima chiamata: “Mia madre, ci siamo rassicurati a vicenda…” Naturalmente subito dopo ha sentito Alì, donna che ha permesso a Nicolas di trovare un equilibrio anche nell’amore. Per lei ora dedicherà “Il tempo. Tanto tempo da trascorrere assieme”. Poi Nicolas Vaporidis spiega cosa ci farà col montepremi. E come abbiamo raccontato, li userà per ampliare i suoi orizzonti economici e imprenditoriali.

Ma non solo ristoranti, il giovane vorrebbe tornare sul piccolo schermo, molto probabilmente. “Sarebbe una bella sfida, una crescita umana e professionale. Per ora, però, non parteciperò ad altri reality”. Poi su Tavassi racconta: “Io sono e resto un ragazzo di Trastevere. Amo circondarmi di persone vere e buone, al di là della loro professione. Edoardo non ha un profilo intellettuale convenzionale, ma è intelligente e autoironico. Sono attratto dall’umanità delle persone”.

