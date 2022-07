“Ora parlo io”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis alza la voce: accuse pesanti a quei naufraghi

Nicolas Vaporidis, il racconto dopo la vittoria sull’Isola. Molti fan del programma non hanno mai avuto dubbi sul nome vincente e infatti hanno fatto ‘centro’: Vaporidis ha portato a casa la vittoria, riscuotendo consensi e approvazione da parte del pubblico. Ma le sue parole dopo la vittoria fanno luce su alcuni aspetti ad oggi sconosciuti.

Nicolas Vaporidis, il racconto dopo la vittoria sull'Isola dei Famosi. Momenti di grande affiatamento tra i naufraghi dell'edizione 2022 del reality show condotto da Ilary Blasi, ma anche momenti di difficoltà e litigi: tutto questo ha reso l'avventura ai limiti della sopravvivenza decisamente indimenticabile. Ne avrebbe parlato il vincitore entrando nel dettaglio in una lunga intervista per Il Corriere della Sera.





“Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa”, queste le parole di Nicolas Vaporidis che racchiudono la sua esperienza personale sull’Isola dei Famosi 2022. Poi le parole sui compagni di gioco: “Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero”, ha evidenziato. “Anche con Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti”.

“Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte“, ammette ancora il vincitore senza filtri. Nicolas Vaporidis prosegue nel suo racconto. (Nicolas Vaporidis, chi è la fidanzata del vincitore dell’Isola).

“Io quasi aggressivo? Perché non ho dissimulato. Io sono così anche nella realtà. Il mio è uno scudo di difesa. La mia timidezza, il mio imbarazzo mi fanno sembrare teso, snob, altezzoso. Ma non sono così. Il tempo mi ha aiutato ad aprirmi. Anche i miei amici dicono che non sono facile agli inizi, ma quando poi mi apro è tutta un’altra storia”, ha confessato.

