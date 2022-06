“Dopo 99 giorni”. Nicolas Vaporidis, la prima foto fuori dall’Isola è top: si fa vedere così

La prima foto di Nicolas Vaporidis. L’attore romano ha sbaragliato la concorrenza ed è salito sul gradino più alto del podio dell’Isola dei Famosi. Con una percentuale bulgara dell”87% di preferenze il naufrago ha battuto al televoto l’ex volto di Uomini e Donne e modello Luca Daffrè e si è aggiudicato la finale del reality show di Canale 5.

Terza classificata Carmen di Pietro, quarta Mercedesz Henger, quinta Marialaura De Vitis e sesto il cantante dei Cugini di Campagna Nick Luciani. Un vero plebiscito per l’attore romano, che in questi mesi grazie al suo carattere è riuscito a conquistare il pubblico del reality show battendo anche Carmen Di Pietro, un’altra delle favorite.





La prima foto di Nicolas Vaporidis: dopo l’Isola mangia una ciambella

“L’Isola non è stata una rivincita ma una sfida, un’esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura. – ha detto Nicolas Vaporidis poco prima che la conduttrice Ilary Blasi chiudesse il televoto – Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant’anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero”.

Nicolas Vaporidis ha festeggiato in Honduras ed è stata la prima volta nella storia del reality show di Canale 5. Durante le finali delle scorse edizioni, infatti, i finalisti si trovavano nello studio televisivo. La prima foto pubblicata da Nicolas Vaporidis su Instagram è un selfie in cui lui tiene in mano una ciambella ricoperta di cioccolato.

Tantissimi i messaggi sotto alla prima foto pubblicata da Nicolas Vaporidis, che ovviamente dopo 99 giorni di pesci, cocco e frutta si è potuto gustare una ciambella al cioccolato. Durante l’esperienza all’Isola dei Famosi l’attore romano ha perso una decina di chili.

“L’ha fatto subito”. Nicolas Vaporidis, lo hanno visto così dopo la vittoria all’Isola dei Famosi