Nicolas Vaporidis, le prime parole del vincitore de L’Isola dei Famosi. Con l’uscita dai giochi di Edoardo Tavassi i pronostici di vigilia non sono stati smentiti. Luca Molinari di Notte Prima degli Esami ha superato l’ultimo test divenendo il vincitore dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Alcuni, come ha confessato in mattinata a Morning News il direttore di Novella 2000, speravano di vedere esultare sul podio Carmen Di Pietro, classificatasi terza. Per la maggioranza però non c’è stata alcuna sorpresa, e per tutti Nic meritava questo trionfo tenendo conto del suo percorso nel programma.

Nicolas Vaporidis, le prime parole del vincitore de L’Isola dei Famosi hanno trasmesso a pieno il suo entusiamo. Il vincitore della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha vinto al televoto contro Luca Daffrè con l’87% dei voti. Terza classificata Carmen Di Pietro, che ha perso al televoto flash proprio contro Nicolas. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha parlato di fortuna dato che Daffrè secondo il suo punto di vista è un perfetto sconosciuto al pubblico.





Nicolas Vaporidis, le parole del vincitore de L’Isola dei Famosi: “Grazie a tutti”

Confermati i pronostici di vigilia. Nessuna sorpresa per il pubblico che, come testimonia il risultato del televoto, era tutto dalla parte di Nicolas Vaporidis. Si tratta di un podio a tratti sorprendente, in quanto in tanti, compresi gli opinionisti, davano per certo la presenza della showgirl nella finalissima. Di certo a cambiare le carte in tavola è stato l’addio di Edoardo Tavassi per infortunio durante la semifinale.

Sul profilo Instagram ufficiale del programma, la redazione ha condiviso un post dove annuncia il vincitore della sedicesima edizione de L’Isola e si complimenta con lui. Quasi immediata la riposta di Nicolas che nei commenti ringrazia tutti: “Non so davvero come ringraziarvi. È stata l’avventura più significativa della mia vita ed ho ricevuto più di quanto potessi mai immaginare. Grazie a tutti”.

Adesso i naufraghi sono in viaggio di ritorno verso l’Italia me ieri sera dopo la finale hanno potuto finalmente festeggiare, e mangiare, celebrando il vincitore. Proprio lui, dopo 99 giorni senza telefono ha approfittato del momento per condividere una foto che lo ritrae insieme a Carmen Di Pietro. La prima foto da vincitore porta con se una dedica speciale all’amico uscito per infortunio in semifinale: “Manca solo Edoardo Tavassi”.

