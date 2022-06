Nicolas Vaporidis, chi è la fidanzata. L’attore è il favorito alla vittoria finale dell’Isola dei Famosi 2022. Il reality condotto da Ilary Blasi è giunto ai titoli di coda e stasera, lunedì 27 giugno, si conoscerà il nome del vincitore. Staremo a vedere se sarà davvero Nicolas, come anche le agenzie di scommesse indicano nei loro pronostici, ma intanto si continua a parlare di lui.

Nell’ultimo daytime i telespettatori hanno notato il riferimento nell’ultimo messaggio dello spirito dell’Isola al film “Notte prima degli esami” dove proprio Nicolas era protagonista. Quando era sbarcato in Honduras l’attore aveva dichiarato di essere single. Ma la realtà è diversa. Il 40enne romano ha cercato di proteggere la propria storia d’amore con una donna di cui, da pochi mesi, è innamorato. Ma proprio recentemente si è lasciato scappare la verità.





Chi è Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Sarà stato per la lontananza, fatto sta che Nicolas Vaporidis ha rivelato diversi dettagli sulla sua fidanzata: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”. L’attore ha ricevuto una lettera proprio dalla fidanzata e non è riuscito a trattenere le lacrime. Poi ha svelato che lei si chiama Ali.

Nicolas Vaporidis ha spiegato: “Inizialmente ho detto di essere single perché le persone che amo voglio proteggerle. Io sono la causa di un’eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato”. Non si sa molto di Ali, ma qualche dettaglio è stato rivelato da Ilary Blasi che al riguardo ha parlato di una ‘bugia bionda’, facendo intendere il colore dei suoi capelli. Poi ci ha pensato Nicolas Vaporidis a dare qualche informazione in più.

“È estremamente intelligente – ha detto Nicolas Vaporidis sulla fidanzata – e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”.

