Isola dei Famosi, il gesto per Nicolas Vaporidis. Ci siamo, il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al giorno della grande finale. Stasera, lunedì 27 giugno, il pubblico conoscerà il nome del trionfatore di questa lunghissima ed emozionante edizione. Dopo il recente ritiro di Edoardo Tavassi tutti gli occhi sono puntati su Nicolas Vaporidis, da molti dato come il favorito. Anche le agenzie di scommesse danno una sua vittoria a 1,28 o a 1,30.

Intanto, però, c’è chi critica la decisione di estendere così a lungo la durata del reality. Una mossa che avrebbe falsato il gioco: “Se il programma non fosse stato allungato – scrive uno spettatore – non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e la finale sarebbe stata ben differente”. In ogni caso manca poco alla fine dello show. E ancora una volta si fa il nome di Nicolas Vaporidis. Molti utenti hanno notato un dettaglio nell’ultimo daytime mandato in onda questo pomeriggio.





Isola dei Famosi, il gesto della produzione per Nicolas Vaporidis

Nella seconda parte dell’ultimo daytime lo spirito dell’Isola chiede ai naufraghi di scrivere su una pergamena un pensiero sulla loro esperienza in Honduras. Il messaggio termina con “Questa per voi sarà l’ultima notte sull’Isola, una notte special, la vostra notte prima degli esami”. Poi in sottofondo ecco le note di “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. E in tanti hanno fatto riferimento al film che ha reso famoso proprio Nicolas Vaporidis e che porta il titolo di questa canzone.

Ecco quindi che il collegamento tra questa canzone e il film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi ha fatto storcere il naso qualcuno. Che sia stato un gesto voluto da parte della produzione a favore di chi è un pole position per la vittoria finale?

Per quanto riguarda invece l’ultima sfida lo spirito dell’Isola ha chiesto ai naufraghi di pescare un pesce. Così facendo ad ognuno di loro sarà concesso un lauto e ricco pasto, a cominciare dall’antipasto per finire con dolce e amaro. “Un lusso vero” commenta emozionato Nicolas Vaporidis. La prima a riuscire nell’impresa è Mercedesz Henger: “Un miracolo, il primo pesce che prendo in questa edizione”. Alla fine tutti i naufraghi riescono a prendere un pesce e dunque si guadagnano il ricco pasto prima della finale.

“Perché proprio ora…”. Mercedesz, a pochissimo dalla finale dell’Isola se ne sono accorti tutti: cosa non torna