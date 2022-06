Chi vince l’Isola dei Famosi? Mancano poche ore ed il vincitore della nuova edizione si conoscerà. È stata una settimana molto controversa segnata dal ritiro di Edoardo Tavassi e dagli sfoghi di Lory Del Santo che, tra le altre cose, ha attaccato anche Vladimir Luxuria. Sulle colonne di Novella 2000 l’ex naufraga non ha avuto peli sulla lingua. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere più obiettivi e non di parte”. ha spiegato.



E ancora: “Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”.





Chi vince l’Isola dei Famosi? Le previsioni



Quanto a Edoardo Tavassi, è tornato a Roma con ben 15 kg in meno e si è subito ricongiunto con i suoi affetti, sua sorella Guendalina in primis. Il tutto è stato documentato tra le Storie Instagram di Guendalina, con Edoardo Tavassi che dopo Isola si sentiva molto osservato al ristorante. “. La serata è proseguita tra risate e scherzi e ovviamente con buon cibo dopo tanta fame in Honduras.



Tornando alla finale, Nicolas Vaporidis è il grande favorito. Le maggiori agenzie di scommesse lo danno a 1.30, 1.30 e 1.28. Dietro a Carmen Di Pietro. Staccatissimi tutti gli altri concorrenti: la De Vitis è data a 10.00 dalla Snai, addirittura 20 dalla Sisal e a 11 da Planet Win. Daffrè è quotato a 10.00, 16.00 e 11.00. Luciani è dato a 15.00, 12.00, 15.00 mentre la Henger a 15.00, 25.00, 16.00.



La vittoria di Nicolas Vaporidis è data quindi per scontata. Ma le critiche non mancano. Secondo molti infatti il reality è stato falsato. C’è chi come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni ha scelto di non proseguire il proprio cammino. “Se il programma non fosse stato allungato, non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e la finale sarebbe stata ben differente”.

