“Perché proprio ora…”. Mercedesz, a pochissimo dalla finale dell’Isola se ne sono accorti tutti: cosa non torna

Mercedesz Henger, la stranezza sotto gli occhi di tutti. Isola dei Famosi verso la conclusione. Un’edizione del reality show ai limiti della sopravvivenza per i naufraghi che ha certamente tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ma i colpi di scena non mettono un punto e proseguono fino a quando non verrà decretato il nome del vincitore.

Mercedesz Henger vegetariana? Si, senza alcun dubbio. Lo avrebbe più volte sottolineato la naufraga sull’Isola. Eppure resta tutta la natura di un quesito nella faccendo. Questo perché alcuni indizi stanno spingendo gli utenti a vederci chiaro. Riavvolgendo il nastro e riportando l’attenzione ad alcuni momenti, cade il dubbio.





Mercedesz Henger vegetaria, ma qualcosa non torna: i dubbi

Mercedesz Henger infatti pare abbia chiesto a Nicolas Vaporidis qualcosa di specifico. “Mercedesz a Nicolas: ‘Mi insegni a pescare?’ All’ultima settimana a che pro? Poi è vegetariana ma contribuisce a ‘uccidere’ un pesce” ha scritto un utente su Twitter. (Mercedesz Henger nessun segreto sull’Isola dei Famosi).

“E daje con Mercedesz che ci elenca gli animali che ha ucciso e poi rifiuta la polpetta perché è vegetariana” ha notato un altro spettatore.“L’anno scorso hanno letteralmente fracassato l’anima alla Martani perché è vegana e io sto scoprendo adesso che Mercedesz è vegetariana” ha scritto un altro utente.

“Io amo la carne, per me sarà una decisione difficile da portare avanti. Ma amo anche gli animali. Ma non sarò una vegetariana rompiscatole, lascerò campo libero ma vi terrò aggiornati su questa decisione che ho preso”, erano state le parole di Mercedesz Henger in seguito alla decisione presa diverso tempo fa e comunicata pubblicamente ai fan con un video condiviso su Instagram. Pochi giorni ancora dalla fine dei reality per vederci chiaro sulla questione.

