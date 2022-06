Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger. L’ex di Paolo Brosio è ancora al centro delle discussioni e degli scontri sull’Isola dei Famosi. Da alcuni giorni, infatti, la naufraga è spesso protagonista di accesi faccia a faccia. L’ultimo in ordine di tempo era avvenuto con Carmen Di Pietro e Luca Daffrè con quest’ultimo che l’aveva accusata: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”.

Anche con Mercedesz Henger i rapporti sono tesi da un po’: “Sono davvero dispiaciuta per Marialaura – le parole della figlia di Eva – perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo. Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così”. Reduce dallo scontro in cui Mercedesz le ha confidato di non potersi più fidare di lei, Marialaura ha parlato di tutta la vicenda con Luca.





Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger, arriva il faccia a faccia

Marialaura De Vitis in guerra con Mercedesz Henger. La prima ha rivelato a Luca Daffrè: “Mi è stata vicina finché le sono servita. L’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco, e ora che ormai è finale forse non le servo più per andare avanti, non lo so…”. Luca le ha risposto che secondo lui dovrebbe tirare fuori il carattere e avere un confronto con Mercedesz. Effettivamente poco dopo le due naufraghe hanno un faccia a faccia.

“Ho detto che alcune volte – le parole di Marialaura De Vitis – hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte parli con un tono un po’ saccente, superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive”. La risposta di Mercedesz non si è fatta attendere: “La parte lesa, e questo non è vittimismo, lo considero un dato di fatto, sono io. Quindi che tu venga cercando di far pace addirittura ad insultarmi di più per me non sta né in cielo né in terra”.

La discussione tra Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger è andata avanti con toni sempre più accesi. Alla fine tra le due naufraghe la tanto attesa pace non è arrivata, anzi. “Purtroppo su questo argomento, da quel che ho capito – ha detto Mercedesz – dobbiamo esser d’accordo che non siamo d’accordo se no ogni volta litigheremo”. E Marialaura la ha risposto: “Io posso accettarlo”. Poi la Henger ha manifestato il suo disappunto perché pensa che la naufraga non abbia capito dove ha sbagliato, ma aggiunge: “Io questi giorni voglio viverli serenamente…”. Già, ma da qui al 27 giugno sarà dura.

“Pugnalata alle spalle”. Isola dei Famosi, la naufraga non perdona Marialaura De Vitis