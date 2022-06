Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis ancora sotto accusa. La puntata di ieri, 20 giugno, del reality ha stato condizionata da una serie di avvenimenti: il primo l’addio di Edoardo Tavassi, l’altro la riappacificazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Nel primo caso sono piovute critiche feroci e anche la madre di Edoardo è scesa in campo. A inizio semifinale Ilary Blasi aveva infatti annunciato ufficialmente il ritiro di Edoardo Tavassi per il suo problema al ginocchio.



“Purtroppo spiace a tutti ma Tavassi dovrà davvero abbandonare. Lui è molto triste, è stato sfortunato. Però i referti medici non lasciano spazio a dubbi e lui dovrà davvero salutare tutti i suoi compagni”. Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Guendalina. “Ragazzi scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e incaz*ata nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola quando sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno”.





Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis sotto accusa: critiche da Mercedesz



“Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. Per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo”. Quanto a Lory, alla fine aveva deciso di riappacificarsi con Marco. “Ti voglio molto bene. L’amore può far fare passi in avanti, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile”. (Leggi anche “Chiudi la bocca”. Isola dei Famosi, rivolta contro Marialaura De Vitis: incastrata dalle telecamere)



“Allora è meglio essere in due e ti perdono. […] Lo vedo che è diventato ancora più bello”. Pace che sembra lontana tra Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger, con lei seconda che ha usato parole dure. “Sono davvero dispiaciuta, per Marialaura perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo. Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così”.



Marialaura ha tentato di difendersi: “Io ho ascoltato lei, perché l’ho vista convinta, le ho detto di provarci perché diceva di essere stufa di aspettare i tempi di Edoardo, ma io le avevo detto che lui non voleva andare oltre sull’Isola. Non ho difeso Mercedes nella lite del mattino, perché lei ha fatto dei passi che io le avevo consigliato di non fare e lei sa quali, quindi non aveva ragione secondo me, come non ce l’aveva Edoardo”.

