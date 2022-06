“Chiudi la bocca”. Isola dei Famosi, rivolta contro Marialaura De Vitis: incastrata dalle telecamere

Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis sotto accusa: le sue ultime uscite non sono piaciute né al pubblico da casa né al resto dei naufraghi. Contro di lei, solo ieri, aveva usato parole durissime Lory Del Santo rivelando alcuni retroscena non emersi durante la sua permanenza all’Isola. Racconta Lory: “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata”.



“Però umanamente le stavo vicino. Ha capito che io ero un minimo sostegno, nonostante abbia preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata – pensa che intelligenza! Comunque, una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!”. E lei mi fa: “E’ lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia”.





Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis sotto accusa: cosa ha detto a Mercedesz



“Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma. Dai facciamoci ‘sta storia, non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?’. Insomma, accuse forti che Marialaura De Vitis ha ribaltato nei confronti di Mercedesz Henger accusata di aver messo in atto una strategia più o meno “sentimentale” per trovare il favore del pubblico votante. (Leggi anche “Mente dal primo giorno”. Isola dei Famosi, accuse a Maria Laura De Vitis: fuori i fatti)



E scampare all’eliminazione al televoto, dove è finita contro Nick Luciani.Al pubblico però non sembra essere piaciuta l’accusa di Marialaura: “Ha praticamente rivelato quella che era la sua strategia con Alessandro, furboni che la votate!” ha scritto un utente su Twitter. E ancora riporta Funweek: “Marialaura non perdere occasione per stare zitta, ora che bisogno c’era di criticare Mercedesz perché è andata con Edoardo”.



“Tra lei e cervo, ed Estefania che ripete a pappagallo ciò che dice la saputella di Marialaura, non si sa chi è peggio, oddio che amici…” ha scritto un altro spettatore. “È l’ultima persona che Edoardo avrebbe voluto in quel momento’… Non Edoardo che ha non solo abbracciato Mercedesz, ma le ha anche dato un bacio in fronte e on si è staccato… la gelosia che brutta bestia”.

