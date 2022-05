Isola dei Famosi, critiche a Maria Laura De Vitis. Solo pochi giorni fa la naufraga era scoppiata a piangere dopo la nomination. “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole di Maria Laura De Vitis – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”. I naufraghi non l’hanno presa bene e qualcuno l’ha accusata di vittimismo. Tra questi Nicolas Vaporidis che c’era andato pesante.

“Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. E ancora: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso fuori tutto appena mi viene di parlare di cose mie mi scatta l’emotività”. Ed i guai per Maria Laura De Vitis non sono certo finiti.





Isola dei Famosi, critiche a Maria Laura De Vitis: parla ancora Nicolas

La modella avrebbe dovuto conquistare il single Alessandro Iannoni. A quanto pare, però, c’è un problema. L’influencer sarebbe fidanzata da quasi un anno col rapper Lorenzo Orsini, proprio il discusso presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. A renderlo noto è stato lui stesso al portale “The Pipol Tv”. “Io e Maria Laura – le parole di Lorenzo Orsini – stiamo insieme da quasi un anno, l’ho conosciuta a Modena attraverso amici in comune ci siamo presentati in un locale a Modena”.

E ancora: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti, tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per fare calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente, lei non voleva, a me fregava poco”.

Come sono bastasse sull’Isola dei Famosi Nicolas è tornato a parlare di lei con Pamela Petrarolo. “È giovane, certe cose le sta imparando e il beneficio del dubbio per l’età te lo diamo, perché poi è una persona buona. Solo che questo non le serve non penso che l’aiuti, io spero che abbia capito l’intenzione. Sei obbligato a prendere una posizione in quel momento, che non è a suo favore. Non ha bisogno di queste ostentazioni, è bella così come è… Sembra che ci stia marciando”. Come dire: mente, senza cattiveria, ma mente dal primo giorno.

“Non mi freghi”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis smaschera Maria Laura De Vitis