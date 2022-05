Nicolas Vaporidis attacca Maria Laura De Vitis. All’Isola dei Famosi è guerra senza esclusione di colpi. Sono stati giorni molto difficoltosi segnati dall’addio di quattro naufraghi in una sola volta. L’addio di Guendalina è stato vissuto molto male da Edoardo che è scoppiato in lacrime. L’ex gieffina da parte sua aveva spiegato le ragioni del suo addio. “Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”.



Appena uscita dall’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha ripreso in mano i suoi social e ha voluto subito voluto scrivere una dolce dedica al suo amato fratello Edoardo Tavassi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, dopo aver pubblicato nelle sue storie una foto insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, ha poi colto la palla al balzo per scrivere nella didascalia di sentire fortemente la sua mancanza: “Mi manchi già fratellone mio…”.





Nicolas Vaporidis attacca Maria Laura De Vitis: cosa è successo



Sull’Isola intanto la vita prosegue. Oggi Maria Laura De Vitis ha avuto un crollo nel momento in cui ha commentato le nominations. “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – ammette la ragazza – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita” ha detto.



A consolarla anche Carmen Di Pietro che l’ha raggiunta sulla spiaggia. A questo punto è entrato in gioco anche Nicolas Vaporidis, uno dei naufraghi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore non crede a Maria Laura e c’è andato pesante. “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”.



E ancora: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso fuori tutto appena mi viene di parlare di cose mie mi scatta l’emotività”. Insomma, non tutti credono alla buna fede dell’ex compagna di Paolo Brosio.

Alessandro Iannoni lontano dall’Isola dei famosi, il gesto per il compleanno di Carmen Di Pietro