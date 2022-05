Carmen Di Pietro compleanno – La naufraga dell’Isola dei Famosi ha spento – si fa per dire – le candeline in Honduras, insieme agli altri concorrenti del reality show e dunque lontana dai suoi affetti. A festeggiarla nemmeno il figlio Alessandro Iannoni, che nel corso dell’ultima puntata ha lasciato il programma.

“Confermo la decisione e mamma è d’accordo”, ha esordito Alessandro Iannoni per rivelare poi il motivo del ritiro. “È la mia università: ho mantenuto la promessa di fare fino a maggio, ma non posso restare ancora. Non posso rimandare questi esami […] Non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese […] ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare”.





Carmen Di Pietro compleanno: il gesto del figlio Alessandro

Sono stati insieme h24 per settimane e ora, compleanno a parte, per Carmen Di Pietro non è facile giocare senza il figlio anche se ha subito appoggiato la sua scelta. Non è bastata nemmeno la torta al cioccolato per levare via l’amarezza di questa assenza. “Questa sera sono felice da una parte ma anche molto triste dall’altra”, ha detto lei in confessionale all’Isola dei Famosi.

“Alessandro è andato via e quindi un pezzo di cuoricino non è qui con me sull’Isola e non può condividere la torta che lo spirito dell’Isola mi ha regalato”. Ma anche se già lontano, il figlio di Carmen Di Pietro non ha mancato di fare una dedica alla celebre showgirl, in occasione del suo 57esimo compleanno.

Rientrato in possesso del suo smartphone, Alessandro Iannoni ha subito fatto gli auguri a distanza a mamma Carmen Di Pietro: “24 maggio, compleanno di mamma – ha esordito Alessandro – Auguri mamma, ti sei meritata quella torta al cioccolato!”. Non solo, mentre mangiava ciambelle in aeroporto ne ha mostrata nelle stories una glassata al cioccolato con scritto ‘I love you mom’: “Pure se stai all’Isola, I Love You mom, buon compleanno!”.

Alessandro Iannoni fuori dall’Isola dei Famosi, in rete spunta il “vero motivo”