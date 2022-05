Figlia di Emma e Donato, Carmen Di Pietro è cresciuta in una famiglia numerosa con due fratelli, Vito e Giuseppe, e una sorella Maria, morta purtroppo a soli tre anni. A causa del lavoro del padre (ferroviere), Carmen Di Pietro ha vissuto a Bologna e Salerno, dove ha frequentato il liceo e dopo il diploma decide di entrare nel mondo dello spettacolo.

Il successo arriva nei primi anni Novanta, quando partecipa alle trasmissioni di Gianni Ippoliti ‘Le sfumature di Ippoliti’ e ‘Spazio Ippoliti’ e recita come protagonista in alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale, di Joe D’Amato.







Carmen Di Pietro: anni, altezza, peso, misure, ex mariti, figli

Dopo l’esperienza in televisione recita in numerosi spettacoli teatrali e conduce alcune trasmissioni televisive locali. Non solo per lavoro, Carmen Di Pietro fece scaldalo quando sposò con Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e personaggio che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana, il 17 giugno 1998 dopo 5 anni di fidanzamento. L’evento fu ripreso da testate giornalistiche ed emittenti televisive di tutto il mondo.

Il loro fu un matrimonio molto chiacchierato a causa della loro differenza dì età: Sandro Paternostro 76 anni e Carmen Di Pietro 33. Rimasta vedova il 23 luglio 2000, Carmen è diventata mamma di Alessandro e Carmelina, entrambi nati dalla relazione con il suo ormai ex compagno, Giuseppe Iannoni. I due non si sono mai sposati per non perdere la cospicua pensione di reversibilità di Sandro Paternostro.

Nel 2016 la relazione con Giuseppe Iannoni è finita e oggi Carmen è single. Presenza fissa dei salotti televisivi di Mediaset, nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vip e nel 2022 è nel cast dell’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro. Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, è nata a Potenza il 24 maggio del 1965, è alta 165 centimetri per un peso di 57 chili e le sue misure corrispondono a 90-71-95.

