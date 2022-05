Nunzio è stato il nuovo eliminato della settima puntata del serale di Amici 21. Il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi ad un passo dalla finalissima, dopo aver eliminato il super favorito alla vittoria Lda, Luca D’Alessio, figlio del cantate Gigi.

Albe e Nunzio sono stati i due concorrenti arrivati al duello finale della settima puntata del serale di Amici 21 e quindi al ballottaggio che avrebbe portato al nome dell’eliminato della settimana. A decretare le sorti dei due allievi a rischio, è stata come sempre la giuria del talent show composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.





Nunzio, l’accoglienza in aeroporto dopo l’eliminazione da Amici 21

Come detto, ad avere la peggio è stato il ballerino Nunzio che, dopo essersi salvato per ben tre spareggi eliminatori, riuscendo a battere sempre i suoi avversari, ha dovuto abbandonare definitivamente il serale di Amici 21 e rinunciare definitivamente al sogno di vincere il talent di Maria De Filippi.

Dopo un percorso breve ma intenso all’interno della scuola di Amici 21, Nunzio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Witty parlando anche del suo rapporto conflittuale con la maestra Alessandra Celentano: “È stata cattiva con me, però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”.

Il suo ingresso trionfale, he deserves it



pic.twitter.com/1Bp3rGqxt5 — Paola. (@Iperborea_) May 1, 2022

Dopo l’amarezza per la confitta, Nunzio ha avuto una bellissima sorpresa. Arrivato all’aeroporto è stato accolto da tantissime persone e il ballerino si è detto emozionatissimo per la grande sorpresa riservata dai fan. Ovviamente ad accoglierlo c’era anche la madre, con la quale ha un bellissimo rapporto, e che appena visto gli è andata incontro per buttarsi letteralmente sulle sue braccia. Su TikTok Nunzio ha ripostato il video ringraziando tutti i fan: “Grazie per la bellissima accoglienza”.

“Devo dirlo”. Raimondo Todaro, è tutto nero su bianco: il prof di Amici è costretto a intervenire