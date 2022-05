Raimondo Todaro. bufera dopo quelle parole ad Amici. Una puntata, la settima, che ha visto l’eliminazione di un altro giovane talento, ovvero Nunzio. Durante la diretta tv il discorso del coach di Amici su Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano non sembra essere piaciuto, al punto da richiedere un chiarimento da parte del diretto interessato.

Dopo l’eliminazione di Nunzio Stancampiano, Raimondo Todaro ha speso qualche parola a riguardo: “Chiaramente ho il rimorso ed ogni tanto ci penso: se Nunzio fosse entrato a settembre, se poteva ballare in coppia, se qua, se la..“. Queste le parole pronunciate dal coach in diretta tv. Parole che hanno fatto scoppiare la bufera.





Le affermazioni di Raimondo Todaro per molti non hanno ‘suonato’ per nulla bene nei riguardi di Mattia Zenzola, includendo qualche pentimento da parte del coach nell’aver fatto entrare Mattia a discapito di Nunzio.

Raimondo Todaro, dopo la bufera, ha deciso di porre chiarezza su Instagram. Il coach di Amici ha affermato: “Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre”.

Raimondo Todaro aggiunge: ” Lui sa quanto io sia felice per questo”, per poi sottolineare: “Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti”.

Raimondo Todaro conclude: “La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale”. E ancora: “Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories”.

“Stavo per morire…”. Verissimo, la confessione di Claudio Amendola