Maria Laura De Vitis è stata tra i protagonisti della 15esima puntata dell’Isola dei Famosi. Lunedì sera la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, che è sbarcata in Honduras la scorsa settimana, è finita in nomination a fine diretta, ma è anche stata salvata al televoto.

La prima naufraga ad abbandonare la Palapa è stata infatti Laura Maddaloni che è stata battuta al televoto da Lory Del Santo e, quindi, si è ricongiunta a suo marito Clemente Russo su Playa Sgamada. A raggiungere la spiaggia anche Fabrizia Santarelli, che ha perso al televoto flash con Maria Laura De Vitis. Mercedes Henger, invece, è stata salvata da tutti naufraghi.





Maria Laura De Vitis Isola dei Famosi, cosa è successo con Alessandro

Tra le tre Conquistadores, Maria Laura De Vitis è sicuramente quella che ha fatto parlare di più all’Isola dei Famosi. Da quando è sbarcata in Honduras, infatti, l’ex di Paolo Brosio sembra aver messo gli occhi su Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro, con il quale sembra già aver raggiunto una bella intesa.

E, come riporta il sito Funweek, proprio mentre mangiavano insieme, la modella ed influencer si è rivolta al naufrago: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”. Subito dopo ha lanciato uno sguardo in camera e accorgendosi di essere ripresa Maria Laura De Vitis si è bloccata. “Di cosa parli?”, ha chiesto Alessandro ma lei ha glissato: “Ne parliamo dopo, della puntata… parliamo un po’ di noi!”.

Maria Laura quando ha visto che la telecamera la stava riprendendo ha deciso di non dire nulla di quello che stava dicendo, furbaaaa #isola — Giacomo (@Giacomo86698637) May 9, 2022

Ovviamente questo siparietto ha scatenato i fan dell’Isola dei Famosi. Per esempio c’è chi ritiene che questo suo atteggiamento nei confronti del figlio di Carmen Di Pietro sia parte di una precisa strategia che Maria Laura De Vitis starebbe portando avanti. In generale su Twitter non hanno gradito questo modo di fare, al punto che molti sono convinti che la sua esperienza

sull’Isola dei Famosi finirà presto.

