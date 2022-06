Isola dei famosi specchio: lunedì sera, 20 giugno 2022, anche questa ‘prova’ per i naufraghi. Naufraghi finalisti, perché Ilary Blasi ha concesso loro di rivedere la propria immagine riflessa per la prima volta dopo mesi durante le nomination. Quindi dopo la doppia eliminazione e il ritiro di Edoardo Tavassi per problemi di salute.

All’Isola dei Famosi sono rimasti in 6 dopo l’uscita di scena di Estefania Bernal e Pamela Petrarolo: Nicolas Vaporidis, che era già stato eletto finalista la scorsa settimana, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Nico Luciani e Luca Daffrè.





Isola dei famosi specchio: le reazioni dei naufraghi

Durante le nomination (sono finiti al televoto Mercedesz Henger e Nick Luciani), la prova dello specchio all’Isola dei Famosi. Ancora non sono stati resi noti i chili persi da ogni naufrago, probabilmente verranno resi noti lunedì 27 giugno in occasione della finale, ma il dimagrimento è evidente. E per qualcuno rivedersi dopo mesi è stato un “trauma”.

Tra i più dimagriti Nicolas Vaporidis, che guardandosi allo specchio è incredulo: “Sembro il figlio di Gandhi … sono un mostro. Di lato passo sotto le porte”. Carmen Di Pietro: “Non mi voglio vedere – dice la showgirl in diretta – non ho più i muscoli”. Al contrario sono sembrati felici Nick Luciani e Marialaura De Vitis.

“Mamma mia, sono deperito – le parole del cantante dei Cugini di Campagna davanti allo specchio – La barba con una tintarella la terrei. Ho la pancia piatta come quando avevo 20 anni, cercherò di tenermi così”. In ultimo Mercedesz Henger, che proprio non si piace così dimagrita: “Che schifo! Pensavo di essere meglio. La vitiligine è diventata bordeaux, ecco un’altra cosa che è scomparsa: dove sono le mie chiappe? Capisco perché non ho conquistato Edoardo”.

