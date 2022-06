Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi. La sorella di Edoardo, costretto a lasciare il gioco a un passo dalla vittoria, è davvero piccata ma non si capisce bene a chi siano indirizzate tutte queste frecciatine. Andiamo però con ordine. Come abbiamo già detto, dopo quasi tre mesi passati a Cayo Cochino, Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi.

Oltre ai saluti con gli altri naufraghi, il concorrente avrebbe dovuto parlare con la sorella, ma il collegamento è saltato. E a raccontare cosa è successo c’ha pensato proprio Guendalina Tavassi. L’ex gieffina, in una serie di Instagram stories, ha rivelato preventivamente che non sarebbe apparsa nella semifinale del reality. Proprio così, lei lo sapeva, quindi nessun ‘problema’ tecnico. Guendalina ha motivato la sua scelta dicendo di essere una persona onesta e non interessata soltanto alla televisione. Ma cosa vuol dire?

Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi: cosa è successo

Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi, queste le sue parole: “Ragazzi volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con L’Isola dei Famosi. Questo perché io sono una persona onesta e leale. Quindi ho deciso di non collegarmi più, buona puntata a tutti. A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, io preferisco rimanere nell’anonimato, ma sempre dalla parte del giusto”.

E ancora: “Edo è il vero vincitore de L’Isola. Mio fratello, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono il trio che avremmo voluto vedere tutti in finale. Ciao Edo torna a casa. La vita nostra è così. A un passo sempre dalla felicità… Adesso ti aspettiamo tutti a braccia aperte”. Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi. Ma precisamente, con chi ce l’ha?

Nessuno riesce a comprendere a pieno cosa c’entri l’onesta in una situazione come questa. O meglio, sicuramente il suo ragionamento sarà pure lineare, ma senza contesto è impensabile capirlo. Nelle sue parole si leggono chiaramente delle frecciatine, ma dovrebbe pure spiegarci a chi sono rivolte. Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi, ma per il resto nessuno sa perché.

