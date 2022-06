“Incredibile”. Carlo Conti scaccia via le critiche e ammutolisce tutti. La conferma è arrivata poco fa

Serate estive anche in tv: ormai i principali programmi proposti dalle reti nazionali sono tutti in vacanza, ricaricano le batterie in attesa della prossima stagione che si preannuncia come al solito ricca di novità e di intrattenimento per il pubblico. Di conseguenza Rai e Mediaset stanno proponendo programmi leggeri, serie o repliche per cercare di accontentare il pubblico.

Nella serata di venerdì 24 giugno Rai 1 ha proposto la replica di Top 10, il programma condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in onda New Amsterdam, la serie tv con Max Goodwin. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, vengono riproposte le sei puntate andate in onda tra aprile e maggio 2021. Top Dieci è stato il primo programma ad andare in onda di sera dopo lo scoppio della pandemia. La prima stagione è stata trasmessa in replica la scorsa estate, ora è la volta delle repliche della seconda edizione.





Ascolti tv venerdì 24 giugno: vince la replica di Top 10

La replica di Top 10 ha battuto la serie New Amsterdam su Canale 5. Carlo Conti non era favorito per gli ascolto e comunque quasi 2,5 milioni di telespettatori hanno guardato Top 10 con il 17.7% di share. Si ferma a 1,2 milioni di spettatori e il 9.56% di share New Amsterdam. Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: su Rai2 NCIS (643.000 spettatori e il 4.2% di share); NCIS Hawai’i (571.000 spettatori e il 4% di share). Interstellar su Italia1 ha collezionato 824.000 spettatori e il 7% di share. Su Rai il film di Woody Allen Un Giorno di Pioggia a New York ha catturato 778.000 spettatori e il 5.3% di share, mentre le storie di Quarto Grado 1.364.000 spettatori e l’11.9% di share. Su La7 è andato in onda il best di Propaganda Live (340.000 spettatori e il 3.1% di share), su TV8 I Delitti del BarLume (336.000 spettatori e il 2.3% di share) e sul Nove – I Migliori Fratelli di Crozza (455.000 spettatori e il 3.1% di share).

Venerdì 24 giugno è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. I due hanno voluto salutare calorosamente il pubblico a casa, che ha seguito con tanta passione quest’ultima edizione del loro programma: “Siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino…Ci mettiamo un attimo in pausa…Tiriamo un attimo il fiato…”.

Nel dettaglio la programmazione della mattinata è andata così: Rai Uno – Uno Mattina Estate: 637.000 spettatori e il 15% di share; Rai Uno – Camper: 1.244.000 spettatori; Canale 5 – Mattino Cinque News: 826.000 spettatori e il 20.32% di share nella prima parte; 820.000 spettatori e il 21.24% di share nella seconda parte; Canale 5 – Forum (Replica): 1.270.000 spettatori e il 19.09% di share.

