“Non poteva andare meglio”. Gigi D’Alessio esulta, la notizia più bella arrivata poco fa

Gigi D’Alessio in concerto, ascolti tv del 17 giugno. C’era grande attesa per scoprire che tipo di risultati avesse ottenuto il cantante napoletano, dopo l’incredibile serata a Piazza del Plebiscito a Napoli, svoltasi per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Tantissimi gli ospiti e anche gli sketch che ci sono stati sul palco, tra cui quello con Vanessa Incontrada. Ma grandi emozioni si sono vissute anche quando il figlio Lda, reduce da Amici 21, ha incontrato il papà e il pubblico è impazzito.

Gigi D’Alessio in concerto, ascolti tv del 17 giugno arrivati nelle ultime ore. E per lui non poteva esserci un risveglio migliore. A proposito della Incontrada, Gigi l’ha accolta scherzosamente con un piatto di mozzarelle, che ha iniziato a mangiare. E la platea ha iniziato a cantare il coro “Sei bellissima”. E anche sui social network la notizia ha iniziato a circolare con insistenza e anche gli utenti sono impazziti di gioia. Ma andiamo a vedere insieme invece quali sono stati i dati relativi all’auditel.





Gigi D’Alessio in concerto, gli ascolti tv del 17 giugno

Gigi D’Alessio in concerto, gli ascolti tv del 17 giugno hanno premiato la serata dell’artista partenopeo. Innanzitutto, bisogna dire che su Canale 5 New Amsterdam non è andato oltre l’1 milione e 209mila telespettatori con l’8,6% di share. Su Italia 1 i Moschettieri del re hanno ottenuto 832 mila telespettatori e il 5,5% di share. Per quanto riguarda Rete 4 e Quarto Grado, 1 milione e 312mila le persone che hanno visto la trasmissione, la quale ha conquistato il 2,4% di share complessivo.

Soffermandoci invece su Gigi D’Alessio e il suo concerto Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, il risultato è stato straordinario in termini di ascolti televisivi. I telespettatori che hanno assistito all’evento musicale davanti al piccolo schermo sono stati 3 milioni e 462mila e lo share ha toccato il 24,5%. Un vero e proprio capolavoro per il cantante, che non solo ha potuto apprezzare l’incredibile supporto del pubblico di Piazza del Plebiscito. Ma anche quelli in tv sono stati davvero numerosi.

Eros Ramazzotti ha aperto il concerto insieme a Gigi D’Alessio e i due si sono esibiti in un medley delle loro più belle canzoni. A fine canzone il cantante ha gridato “Ciao Elena” e ha rivolto un bacio al cielo. Quindi, ha fatto una dedica speciale ad Elena Del Pozzo, la bambina morta a soli 5 anni, con l’omicidio che sarebbe stato commesso dalla madre di 23 anni a Mascalucia, in provincia di Catania.

