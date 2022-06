Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio, la reazione del pubblico è immediata e coglie tutti di sorpresa. L’evento musicale è andato in onda anche su Rai1 ed è stato fatto per festeggiare al meglio i 30 anni di carriera artistica del cantante. Il concerto, che si terrà anche nella serata di sabato 18 giugno, ha avuto luogo in Piazza del Plebiscito a Napoli. Tanti gli ospiti, tra cui Eros Ramazzotti, il figlio LDA e appunto Vanessa. Che è ritornata in televisione, dopo le polemiche di questi giorni.

Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio. Invece qualche giorno fa la foto al mare è arrivata puntuale dopo la bufera sui social. È bastata una foto, pubblicata da Riccardo Signoretti su Nuovo, per chiamare gli hater a rapporto. “L’ ho vista da poco non è assolutamente così!! È morbida femminile, piena di curve genuine.. affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione.. forse sarà uno scatto riuscito male …”. Infatti, era stata mostrata un’immagine di lei al mare che aveva fatto gridare al body shaming.





Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio: la reazione del pubblico

Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio e in tanti sono rimasti felici del suo ritorno nel piccolo schermo. Nel momento in cui l’attrice e conduttrice ha fatto capolino sul palco, le persone presenti in Piazza del Plebiscito nella città partenopea hanno deciso spontaneamente di reagire in un modo particolare alle durissime critiche ricevute dalla donna, che è stata fotografata in una forma fisica ritenuta da alcuni non perfetta. E lei ovviamente ha gradito moltissimo ciò che ha fatto il pubblico.

Quando Vanessa Incontrada è diventata protagonista della serata e si è fatta vedere dal pubblico, quest’ultimo ha iniziato a cantare un coro. Gigi D’Alessio l’ha accolta scherzosamente con un piatto di mozzarelle, che ha iniziato a mangiare E la platea ha iniziato a cantare il coro “Sei bellissima”. E anche sui social network la notizia ha iniziato a circolare con insistenza e anche gli utenti sono impazziti di gioia. Dunque, Vanessa non poteva aspettarsi un’accoglienza migliore. Le polemiche recenti sono state messe da parte e si è potuta godere una serata, che è stata considerata indimenticabile dallo stesso cantante Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio ha parlato anche dei pregiudizi che hanno accompagnato il figlio Lda e ha ammesso candidamente: “Oggi dico in giro con orgoglio che sono il papà di LDA”. Con tenacia e determinazione il diciannovenne si è scrollato di dosso l’etichetta di figlio d’arte. Oggi è semplicemente LDA, un ragazzo appassionato di musica che vuole farsi conoscere per quello che è al di là del cognome pesante che porta.

